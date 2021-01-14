Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что второй год пандемии коронавируса может оказаться сложнее первого. Об этом сообщили в аккаунте Twitter.- Мы постепенно вступаем во второй год пандемии коронавируса. И он может оказаться сложнее, чем первый, если учитывать динамику передачи инфекции людям и некоторые иные проблемы, - отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.По его словам, в Европе и Северной Америке специалисты могли наблюдать «идеальный сезонный шторм – холод, люди, которые заходят внутрь, а также улившееся соцсмешение». Все это могло привести к тому, что передача COVID-19 от человека к человеку ускорилась.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В ВОЗ заявили, что в мире в 2021 году не появится коллективный иммунитет к COVID-19.По словам эксперта, даже если коллективный иммунитет появится в нескольких странах, то это не защитит людей по всему миру. (подробности)В Японии выявили еще один новый штамм коронавируса.Данный штамм отличается от того, что был обнаружен в декабре в Великобритании и ЮАР. (подробности)