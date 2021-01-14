Трагедия произошла в агрогородке Лесной, что в Минском районе, в первые дни нового года, пишет пресс-служба СК.Конфликт случился в одном из заведений агогородка. Ночью 2 января поссорились двое знакомых, в какой-то момент в конфликт вмешался третий - 18-летний парень. Между ним и 24-летний молодым мужчиной началась драка.- Подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов по голове, из-за чего тот потерял сознание. Медики проводили реанимационные мероприятия, но молодой человек скончался в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу, - прокомментировали в СК.Идет следствие, назначены судмедэкспертизы, допрошены свидетели.В отношении 18-летнего парня возбуждено уголовное дело по обвинению в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть по неосторожности (ч. 3 ст.147 УК РБ). Он находится под стражей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Разругались из-за забора: в Светлогорском районе мужчина ударил соседа ножом и уехал на дизеле.В милиции рассказали, как задерживали нападавшего и спасали раненного (подробности).В Борисове сотрудники МЧС спасли парня, который сидел на ограждении балкона на девятом этаже.Молодой человек не пострадал. Причину своего нахождения на ограждении балкона он пояснить не смог (подробности).