О том, что городские власти Минска повторно призывают субъекты хозяйствования к очистке от снега прилегающих территорий, проинформировала пресс-служба Мингорисполкома в телеграм-аккаунте «Минск. Официально»Так по заявлению пресс-службы, к уборке снега предприниматели и организации «отнеслись недобросовестно». В Мингорисполкоме подчеркнули, что ежедневно проводят мониторинг процесса очистки столицы от снега, однако остаются недовольны результатами.- Многие субъекты хозяйствования недобросовестно относятся к уборке территорий в зонах их ответственности, - прокомментировали в пресс-службе.В мэрии Минска напомнили, что субъекты хозяйствования должны внимательно относиться к наведению порядка на прилегающих территориях. Так как с этим напрямую связаны комфорт и безопасность минчан и гостей столицы.- Недопустимо, чтобы перед входом в магазин было скользко, чтобы люди не могли пройти в то или иное здание или учреждение из-за снега. Не хотелось бы прибегать к мерам административного воздействия, рассчитываем на понимание и качественную уборку в зонах ответственности, - подчеркнул Александр Дорохович, зампредседателя Мингорисполкома.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Минчанам раздадут лопаты.Коммунальные службы просят жителей белорусской столицы помочь в уборке снега (подробности).В Красном Кресте рассказали, где можно согреться в сильные морозы в Минске и когда волонтеры поедут к бездомным.В пункте обогрева можно спастись от мороза и выпить чаю (подробности).Выборы в Беларуси пройдут онлайн и по новым правилам: голосуют за птицу 2022 года.В «Ахова птушак Бацькаўшчыны» рассказали, как будут выбирать новый крылатый символ (подробности).