В Минске парню дали три года колонии за то, что он выкрикивал лозунги и блокировал движение. Об этом сообщили на сайте прокуратуры города.Парень обвиняется в том, что он принимал активное участие в действиях, которые грубо нарушают общественный порядок и были сопряжены с неповиновением сотрудникам милиции.- Удалось установить, что в период с 23 по 24 сентября 2020 года молодой человек на пересечении улицы Плеханова и проспекта Рокоссовского выкрикивал лозунги, громко хлопал в ладоши, а затем с другими людьми вышел на дорогу и заблокировал движение транспорта. В результате действий парня произошла его остановка. На требования сотрудников милиции он не реагировал, - отметили в ведомстве.Парень свою вину признал в полном объеме.В отношении молодого человека суд Ленинского района вынес обвинительный приговор в виде заключения под стражу на 3 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:За надписи на доме омоновцев минчанину дали штраф в 5400 рублей.Ущерб минской милиции и «Минскэнерго» оценили в 216 рублей. (подробности)«Провела массовое мероприятие»: 87-летней минчанке за бчб-флаг на балконе дали штраф почти с ее пенсию.Елизавету Яковлевну Бурсову признали виновной по статье 23.34 КоАП. К пенсионерке тут же обратились неравнодушные люди, чтобы оплатить ее штраф. (подробности)