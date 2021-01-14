О том, что в Минске с 20 по 31 января пройдет фестиваль европейского кино, заявила пресс-служба Центра визуальных и исполнительских искусств «Арт Корпорейшн».Вот какие европейские фильмы привезут в столицу Беларуси.Это будут и игровые, и документальные картины. Всего в фестивале участвует 41 кинокартина. Регионально на фестивале представлены: Германия, Франция, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Португалия, Чехия, Италия, Скандинавия, страны Балтии, а также Юго-Восточной и Восточной Европы.- Все фильмы фестиваля являются участниками престижных кинофестивалей мира. Социальные драмы, любовные приключения, фантазии и основанные на реальных событиях истории, документальные фильмы - все они помогут лучше понимать современную европейскую культуру, - пояснили в «Арт Корпорейшн».Кино фестиваля покажут в следующих кинотеатрах Минска: «Центральном», «Пионере», Falcon Club Бутик кино и Silver Screen в ТРЦ Galileo. Ленты будут представлять киноэксперты и писатели, после некоторых показов состоятся обсуждение с режиссерами.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией»: кинофестиваль «Лiстапад» отменен.Денежные средства, которые были потрачены на билеты, будут возмещены (подробности).Netflix снимает сериал о протестах, проходящих в Беларуси.Членов съемочной группы уже даже задерживали (подробности).