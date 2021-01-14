В ГУВД Мингорисполкома рассказали о количестве задержанных на акциях протеста 12 января в Минске. Об этом сообщили в БелТА.- Несмотря на то, что ГУВД постоянно предупреждает граждан о том, что несанкционированные массовые мероприятия незаконны, а также об ответственности за участие в них, во вторник, 12 января, в разных районах Минска собирались небольшие группы людей. Они были обозначены незарегистрированной символикой, - пояснили в ведомстве.По информации ГУВД, в результате стихийных акций протеста 12 января были задержаны 13 человек.- Задержанные находятся в ИВС. В отношении 13 человек проводится проверка. Стоит отметить, что ранее все они уже привлекались к уголовной и административной ответственности, - заявили в ведомстве.И напомнили, ведется дальнейшая работа по выявлению тех, кто принимал участие в несанкционированных мероприятиях.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Вышли с фонариками в память о Романе Бондаренко: На «Площади Перемен» снова были задержания.Очевидцы сообщают о том, что в печально известном дворике Минска снова появились силовики. (подробности)Вечером 5 января ОМОН «зачищал» дворы в Минске, были задержания.Некоторых, по словам очевидцев, задерживали довольно брутально. Правозащитники говорят минимум о 13 задержанных. (подробности)