Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что уже с 15 января в некоторые регионы Беларуси придут лютые морозы до -25 градусов.В Белгидромете сообщили, что усиливаться холода начнут еще с четверга, 14 января.Еще ночью похолодает, а в течение суток температура будет на уровне -8…-14 градусов. Теплее будет только в юго-западных регионах, но и там с минусом: -2…-7 градусов ниже ноля.В течение дня ожидаются также снег и гололедица, слабые метели пройдут почти по всей стране. Возможен порывистый ветер - до 14 метров в секунду. Днем будет облачно с прояснениями.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Власти Минска снова призвали предпринимателей и организации убирать снег и грозят административным воздействием.В Мингорисполкоме рассказали, что каждый день проводят мониторинг очистки столицы от снега, но остаются недовольны увиденным (подробности).Минздрав раскритиковал родителей за тюбинги и небезопасные горки: «Хотите рисковать - рискуйте собою, а не детьми!»В ведомстве рассказали, что можно и нельзя делать, чтобы зимние забавы не нанесли урон здоровью (подробности).