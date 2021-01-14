В Брестском районе школьный автобус врезался в автомобиль. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.- Инцидент произошел в среду, 13 января, в деревне Ивахновичи. Удалось установить, что за рулем школьного автобуса находился 63-летний водитель. На закруглении дороги автобус врезался в автомобиль «Мазда», за рулем которого находился 21-летний молодой человек. После столкновения автобус занесло, и он протаранил заборное ограждение, - рассказали в ведомстве.В момент аварии в салоне транспортного средства находились 11 детей. Никто не пострадал.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Бетонные плиты упали с грузовика на другой автомобиль в Гомеле.В результате оказался поврежден легковой автомобиль. (подробности)Автомобиль загорелся на парковке в Минске.О горящем авто сообщил спасателям очевидец. (подробности)