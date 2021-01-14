О том, что с программистом из США произошло нечто одновременно счастливое и нелепое, пишет The New York Times.Около 10 лет назад подающий надежды молодой человек из Сан-Франциско заработал 7 тысяч биткоинов. Он снял информационный ролик о том, что такое вообще электронные деньги, и с ним рассчитались в виртуальной валюте. И тогда это была немаленькая сумма - за 1 биткоин давали 2 доллара.Но Стефан Томас (так его зовут) решил повременить - оставил деньги на счету электронного кошелька. И позабыл о них на время. И вот это время пришло, по подсчетам сейчас те биткоины стоят уже 250 миллионов долларов. Да вот беда - пароль от кошелька молодой человек забыл напрочь.Взломать электронный кошелек невозможно. На ввод пароля дается больше, попыток, чем в банкоматах - 10 попыток, но и это оказалось мало. Стефан ввел уже 8 паролей, и все они оказались неправильными. У него осталось всего две попытки. И, если он не угадает верный пароль, то накопитель с миллионами просто-напросто самоуничтожится. Увы.- Я уже принял решение и сказал себе: «Пусть это все будет в прошлом, только для твоего психического здоровья», - почти отчаялся найти верный пароль он.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Биткоин второй раз за сутки обновил исторический максимум.Стоимость превысила отметку в $37 тысяч (подробности).В Минске впервые продают квартиру за биткоины: «За криптовалютами будущее. Скептики просто не разбираются!»Продавец согласен и на продажу за белорусские рубли, но говорит, что все равно потом переведет деньги в криптовалюту (подробности).На специальность по криптовалютам закрыли набор за несколько дней.Специалистов-аналитиков рынка ценных бумаг хотели набрать 25 человек, но желающих оказалось в 4 раза больше, так что набор решили увеличить (подробности).