В Большом театре Беларуси в канун Старого Нового года прошел бал. Данная традиция - ежегодная. В 2021 году он прошел уже в 12 раз.В этом году формат бала немного изменили. С октября те зрители, которые купили билеты и разучивали основную программу танцев, которую подготовили Юлия Дятко, выступили на главной сцене вместе с артистами и солистами Большого. Концерт чередовался вокальными и танцевальными номерами.В фойе театра также были предусмотрены разные мероприятия: можно было заглянуть к хиромантам, предложить дизайн для новогоднего шара, спеть в караоке или же послушать, как звучит старинный инструмент.Темой бала в 2021 году стала история о Спящей красавице.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Пока в Большом театре Беларуси репетировали балет «Пер Гюнт», часть труппы переболела коронавирусом.Но все же долгожданная балетная премьера - «Пер Гюнт» на музыку Грига – состоялась. (подробности)Елизарьев спустя 43 года вернул на сцену балет, который ему не советовали ставить в ЦК.Премьера новой авторской редакции «Сотворения мира» прошла 8 декабря, следующие показы – 10 и 19 декабря. (подробности)