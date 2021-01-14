ЧП произошло в пятницу, 8 января, в Быхове, пишет местный ресурс «Маяк Прыдняпроўя».Молодые люди на ватрушках, привязанных к авто катались поздно вечером на бывшем военном аэродроме. При встречном разъезде и произошла трагедия.Как рассказали в милиции Быховского района, по взлетной полосе ехали «Лада» и «Опель». Отечественным авто управлял молодой водитель, а к фаркопу иномарки была привязана «ватрушка» с человеком.- При разъезде со встречкой под колесами «Лады» оказался парень, сидевший на тюбинге, закрепленном к «Опелю». Наезда избежать не удалось. Молодой человек получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу, - пояснили в ОВД.Сейчас проводится расследование, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Минздрав раскритиковал родителей за тюбинги и небезопасные горки: «Хотите рисковать - рискуйте собою, а не детьми!»В ведомстве рассказали, что можно и нельзя делать, чтобы зимние забавы не нанесли урон здоровью (подробности).В ГАИ дали рекомендации, где следует кататься на тюбингах.В ведомстве добавили, что с появлением снега и дети, и взрослые часто катаются на тюбингах, но не в специально отведенных местах (подробности).Врач РНПЦ травматологии: Каждый день поступают 5-6 человек с травмой позвоночника после катания на тюбингах.Медик рассказал, чем опасны тюбинги и какие последствия для организма имеют тюбинговые травмы (подробности).В Крупском районе женщина каталась на тюбинге и попала в больницу с тяжелыми травмами.Она врезалась в забор, когда знакомый тащил тюбинг за своим авто (подробности).