Александр Лукашенко 14 января, в четверг приехал на прощание с митрополитом Филаретом. Об этом сообщили в телеграм-канале «Пул Первого».Александр Лукашенко на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» подчеркнул, что «с помощью советов Филарета удалось построить сильное и суверенное государство, в котором все живут в мире и согласии».- Мы потеряли Героя Беларуси, - заявил Лукашенко.Проститься с митрополитом Филаретом можно 14 января до 18 часов в Свято-Духовом кафедральном соборе. После этого гроб с телом покойного повезут в Жировичский монастырь.Похороны митрополита Филарета запланированы на 15 января.Напомним, что митрополит Филарет скончался 12 января. Владыке не удалось справиться с последствиями коронавируса.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Его благословение всегда было очень сильное»: верующие идут в минский кафедральный собор прощаться с митрополитом Филаретом.Есть еще один день, 14 января. Отпевание начнется в 8 утра, а в 18 часов гроб с телом усопшего митрополита отправится в Жировичский монастырь. (подробности)«Он очень по-отечески, с любовью относился ко всем»: белорусские священники вспоминают митрополита Филарета.Митрополит Филарет умер на 86-ом году жизни. Для православных верующих это большая утрата. (подробности)Завещание митрополит Филарет написал еще в 2012-м. Тогда же о нем сняли фильм, который показали в день смерти.В Минске 13 января проходит прощание с владыкой. Похороны состоятся 15 января в Жировичах. (подробности)