Серьезное ДТП произошло на территории Кировского района в среду, 13 января, информирует пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.Авария около 12.10 часов произошла на 66 километре автотрассы, направлением Могилев - Бобруйск. Во время встречного разъезда столкнулись два «Рено»: «Логан» и «Лагуна».- За рулем «Рено Логан» находился водитель из Бобруйска. Автолюбитель не учел погодные и дорожные условия во время движения. Он превысил скорость и едва не врезался во впереди идущее авто, применил экстренное торможение из-за чего машина ушла в занос и оказалась на встречке, где произошло лобовое столкновение с «Рено Лагуной», - предварительно прокомментировали в пресс-службе.После столкновения «Логан» оказался в кювете. Сам водитель в аварии не пострадал, но травмы получил его несовершеннолетний пассажир - подросток 2004-го года рождения. Парень ехал на переднем пассажирском сиденье, был пристегнут ремнем безопасности. Его доставили в больницу.ГАИ проводит проверку.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Брестском районе школьный автобус врезался в автомобиль.В автобусе в момент аварии находились 11 детей. Никто не пострадал (подробности).В поселке под Минском 24-летний мужчина умер после драки.В нанесении смертельных травм подозревают 18-летнего парня (подробности).