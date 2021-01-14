Врач скорой помощи, которого в больнице ударил пожилой мужчина, на больничном с черепно-мозговой травмой. Об этом сообщает издание «Першы регiён».Главный врач брестской больницы СМП отрицает, что данный конфликт произошел на фоне политики.Напомним, что данный инцидент произошел в Брестской городской больнице скорой медицинской помощи. Пожилой мужчина выражался нецензурно в адрес врача, а потом ударил его. По каким-то причинам пациент приписывал врачу нелюбовь к Александру Лукашенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Пьяный сторонник действующей власти, ударивший по лицу медика: «Стыдно, но уже как есть».Напомним, инцидент произошел в Брестской городской больнице скорой помощи 5 января. Наблюдавший милиционер просто увел в сторону пьяного дебошира. (подробности)«Возвращался домой после соревнований»: в Минске за участие в акции осудили велосипедиста.Свидетель заявил, что Алексей кричал «Жыве Беларусь!» на пустой улице, а на его велосипеде были ленточки. (подробности)