В Гомеле летом 2020-го года местный житель заявил в милицию о краже ценных вещей из квартиры. Он рассказал правоохранителям, что у него пропали золотые карманные часы, золотые украшения и деньги. Подробности расследования сообщила пресс-служба Следственного Комитета.Вскоре правоохранители задержала 40-летнего гомельчанина. Мужчина признался, что именно он украл семейную реликвию и драгоценности. Рассказал, что ювелирные изделия отнес в ломбард, а старинные часы продал коллекционеру.- Вскоре следователи нашли и коллекционера - покупателя часов. В итоге коллекционные часы вернулись к их владельцу. Раритет гомельчанину возвратили в СК, - пояснили в пресс-службе.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, но не только за кражу, а и за уклонение родителей от содержания детей. Известно, что к уголовной и административной ответственности он привлекался и раньше.Дело передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Вот сколько денег у пенсионера в Минске украли соседи.Дедушка сам рассказал знакомым, где у него хранятся деньги (подробности).Американец не может вспомнить пароль от кошелька с биткоинами на $240 млн: остались всего две попытки.Программист из Сан-Франциско в 2010 году создал кошелек, который может сделать его миллионеров. Но и может стать разочарованием всей жизни (подробности).