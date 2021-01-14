В Минске при пожаре в жилом доме погибла 66-летняя женщина. Об этом сообщили на сайте МЧС.- В среду, 13 января, в МЧС поступило сообщение о том, что в жилом доме, который находится по переулку Ушакова, происходит пожар. Спасатели оперативно выехали на место. В результате случившегося, с ожогами в больницу был доставлен 72-летний мужчина. Также сотрудники МЧС обнаружили погибшую 66-летнюю, которая проживала вместе с мужчиной, - пояснили в ведомстве.Причины пожара и гибели женщины выясняются.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Пожар в многоэтажке в Витебске: 10 человек эвакуированы, один – госпитализирован.В МЧС рассказали подробности возгорания в жилом доме в областном центре. (подробности)Автомобиль загорелся на парковке в Минске.О горящем авто сообщил спасателям очевидец. (подробности)Мужчина погиб в Мозыре: на нем загорелась одежда.Его отвезли в больницу, но спасти пострадавшего не удалось. (подробности)