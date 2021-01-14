О том, что власти США объявили президенту Дональду Трампу импичмент за подстрекательства к мятежным действиям, сообщило ТАСС.Известно, что это уже второй импичмент, который объявляли Трампу - первый был в 2019-ом году за злоупотребление властью.За новый импичмент в отношении Трампа проголосовали 232 конгрессмена - максимум в палате за всю историю таких голосований. Однако были и те, кто высказались против - 197 политиков.Кроме того, Дональд Трамп стал первым американским президентом, которому импичмент объявляли дважды. А до него было всего два случая: в 1868-ом году импичмент объявляли Джонсону, а в 1998-ом - Клинтону.Как будут развиваться события в США дальше?После объявления импичмента дело Трампа передадут в Сенат Соединенных Штатов. Там под руководством верховного суда пройдет процесс рассмотрения, а затем и голосование. После чего станет известно, признают ли президента Трампа виновным, тем самым отрешив его от должности. Ранее такого еще не происходило в истории США.Однако, так как до 20 января 2021-го года - официального срока истечения президентских полномочий Трампа это решение принять невозможно, то сейчас в сенате ведутся дебаты. Решается, можно ли будет вынести вердикт Трампу после того, как он перестанет быть президентом. И возможно ли запретить ему участвовать в выборах президента в 2024-ом году.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Что происходит в США 8 января: Трамп осудил беспорядки, чиновники подают в отставку, Капитолий ограждают стеной.Ситуация после штурма Капитолия в Соединенных Штатах к этому часу из СМИ (подробности).Лукашенко главе Международной федерации хоккея: «У нас протестующие не штурмуют Капитолий».Решается судьба чемпионата мира по хоккею в Минске в 2021-ом году (подробности).