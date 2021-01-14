Александр Лукашенко в четверг, 14 января, проводит совещание по вопросам, связанным с совершенствованием системы здравоохранения. Об этом сообщает БелТА.На рассмотрение были вынесены изменения в законы о здравоохранении, а также об оказании психологической помощи.- Вы же понимаете, что в Беларуси право на охрану здоровья – незыблемо. Каждый гражданин нашей страны должен получать бесплатное и эффективное лечение. А государство со своей стороны просто обязано сохранить все условия для того, чтобы в больницах было современное медоборудование, а у врачей – средства индивидуальной защиты. Каждый пациент, вне зависимости от того, где он живет, должен получать необходимую ему помощь, - заявил Лукашенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лукашенко 14 января приехал на прощание с митрополитом Филаретом.Проститься с митрополитом можно до 18 часом в Кафедральном соборе. (подробности)Лукашенко о мерах безопасности для врачей: «Зашла, заразилась, понесла заразу в общество».Переболевших президент назвал «золотым фондом». Этим надо гордиться. (подробности)