В четверг, 14 января, стало известно, что умер Народный художник Беларуси, лауреат Государственной премии Леонид Щемелев. Об этом сообщили в Белорусском союзе художников.Леонид Щемелев скончался после продолжительной болезни. Ему было 97 лет.О месте и времени прощания с Народным художником Беларуси станет известно позже.Леонид Щемелев родился 5 февраля 1923 в Витебске. Он участвовал в Великой Отечественной войне и был сильно ранен.Щемелев закончил Минское художественное училище. Позже в нем преподавала, а также в Республиканской школе-интернате музыки и избирательного искусства. Работал во всех жанрах станковой живописи.Щемелев был учеником выдающегося пейзажиста Виталия Цвирко.Художник неоднократно был избран на руководящие должности Союза художников БССР. Он был секретарем Союза художников СССР, а также председателем Художественного фонда БССР. В 1982 году Щемелев стал лауреатом Государственной премии Беларуси. А в 1983 году удостоен звания Народный артист БССР.В 13-летнем возрасте Леонид Щемелев увидел картины учителя Марка Шагала Юделя Пэна. Ему сказали, что художник может принять в своей мастерской даже без приглашения. И Щемелев рискнул. Пену на тот момент было уже за 80 лет. Он провел Щемелеву экскурсию и посоветовал много работать.Свои картины «Прощание с Родиной» и «На песчаной косе» Щемелев посвятил памяти своего дяди Василия, который был штабс-капитаном царской, а после и добровольческой армии.В интервью корреспонденту «КП» Щемелев рассказывал, что раньше на выставках можно было увидеть большое количество людей, но сейчас все изменилось.- В музеи раньше приходили и те, кто ничего не понимал в искусстве. Но они приходили. Когда жюри отбирало работы на всесоюзные выставки – событие. Но сейчас наш Художественный музей стал слишком мал, и столько хороших работ лежит в запасниках. Я убежден в том, что строить нужно не ледовые дворцы, а большие музеи, - рассказывал художник.Картины Щемелева выставлялись в Италии, Франции, Канаде, США, Германии, Финляндии, Испании, Австрии.Леонид Щемелев нарисовал много портретов деятелей культуры прошлых эпох и современников, белорусских и зарубежных. Но есть у него и портреты дочерей, супруги Светланы, а также несколько автопортретов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Ахтунг! В воздухе Зеленкин!»: неизвестные фронтовые подвиги белорусских художников.Накануне 75-летия Победы вспомнили военные биографии наших художников с искусствоведом, заслуженным деятелем искусств Беларуси Борисом Крепаком, которому многие мастера доверяли свои воспоминания и фронтовые дневники. (подробности)Встречался с учителем Шагала, писал Ворошилову, а дипломную картину спас за 2 бутылки водки.95 лет исполнилось патриарху белорусского искусства - живописцу Леониду Щемелеву. (подробности)