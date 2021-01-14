О том, что в среду, 13 января, в райцентре Минской области без отопления остались несколько жилых многоквартирных домов и учреждения образования, сообщили БелТА в пресс-службе МЧС.О ЧП на теплотрассе в Дзержинске местному МЧС стало известно около 08.15 часов. Звонившие рассказали спасателям, что диаметр прорыва трубопровода на улице Свердлова составляет около полутора метра.- Прорыв был обнаружен рядом с 5 домом на улице Свердлова. Диаметр повреждения теплотрассы составлял 159 миллиметров, - прокомментировали в МЧС.На устранение прорыва спасателям и коммунальникам понадобилось ровно 12 часов. Все это время квартиры в 24 многоэтажках, детсад и лицей оставались без отопления.- В 20.15 часов теплоснабжение было восстановлено,- уточнили в пресс-службе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На Солтыса случился прорыв теплотрассы - горячей воды и отопления не было в девяти домах.Неполадки уже были устранены (подробности).Власти Минска снова призвали предпринимателей и организации убирать снег и грозят административным воздействием.В Мингорисполкоме рассказали, что каждый день проводят мониторинг очистки столицы от снега, но остаются недовольны увиденным (подробности).