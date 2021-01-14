О том, что больницы Минщины и отделения учреждений здравоохранения, перепрофилированные под «ковидных» пациентов, в ближайшее время возвратятся к обычной работе, сообщила пресс-служба Минздрава в свое телеграме.- Заболеваемость коронавирусной инфекцией по стране ниже, чем ожидалось, поэтому многие учреждения здравоохранения возвращаются к привычному режиму работы, - пояснили в Минздраве.Всего в Минской области под больных с коронавирусом была перепрофилирована почти треть коечного фонда - 32 процента. Больше всего свободных койко-мест сейчас в Минском областном противотуберкулезном диспансере, а также в ЦРБ в Солигорском, Слуцком, Столбцовском, Клецком, Воложинском, Молодечненском, Вилейском и Узденских районах.Также в Минздраве уточнили, что для плановой работы вскоре планируется открыть и роддом №2 Минска. До 24 января там планирует закончить масштабную санобработку, в которой участвую военные.Также планируется, что вскоре к привычной работе вернутся Городская гинекологическая больница, детская инфекционная больница (для госпитализации взрослых пациентов) и Первая городская клиническая больница.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лукашенко: «Бесплатное и эффективное лечение должен получать каждый гражданин Беларуси».Он добавил, что каждый пациент, вне зависимости от того, где он живет, должен получать необходимую ему помощь (подробности).В ВОЗ заявили, что второй год пандемии COVID-19 может быть тяжелее первого.Эксперт организации заявил, что передача коронавируса между людьми ускорилась (подробности).