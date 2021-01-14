Минские предприятия 14 января выставили свои предложения на электронной ярмарке вакансий. «Комсомолка» посмотрела, кого ждут на столичных предприятиях и сколько готовы платить.Самая вкусная в плане зарплаты вакансия – водитель автомобиля. 14 человек могут предложить свои услуги одному из автопарков Минсктранса, и им заплатят по 1500 рублей. Немного меньше предлагают сорока малярам на ОАО «МАЗ» - по 1300 рублей. Разыскивается один столяр и четыре ставильщика-выборщика изделий с зарплатой по 1100. Есть несколько вакансий, где предлагаемая зарплата на несколько рублей превышает тысячу – сверловщик, станочник, токарь, оператор станков с программным управлением.13 вакансий с предложением зарплаты ровно в тысячу рублей. В основном за такие деньги ждут рабочих строительных специальностей – столяров, плотников, штукатуров, маляров, каменщиков, сварщиков, дорожных рабочих и так далее. Больше всего на столичной ярмарке вакансий с зарплатой в 600-700 рублей. И всего две, где предлагают заработок в 350 рублей. Так оценивается труд уборщиков на одном из предприятий.В регионах же, наоборот, много вакансий с зарплатой в 375 рублей. Чтобы получать такие деньги, можно устроиться руководителем кружка, электромонтером, обойщиком мебели, столяром, швеей, станочником деревообрабатывающих станков, лифтером, грузчиком, архивариусом. Самую печальную зарплату предлагают почтальону – 288 рублей 75 копеек. Правда, это неполная ставка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Минимальная зарплата за время пандемии в Беларуси увеличилась и уменьшилась одновременно. Вот как это возможно.Инфляция в Беларуси в 2020 году больше, чем ожидалась. ПОДРОБНОСТИ.