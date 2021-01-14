Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город не будет покупать белорусские автобусы без четкого понимания ситуации и государственной позиции о моральном аспекте этой покупки, пишет Интерфакс .Белорусское предприятие МАЗ подало лучшее предложение в тендере на поставку Львову ста низкопольных 12-метровых автобусов. Тем не менее львовский мэр не спешит заключать сделку.\\"Имеем ситуацию, которую надо обсудить в широком кругу и принять мудрое решение. Завершается тендер на закупку 100 автобусов в рамках сотрудничества с ЕИБ Думаю, никто не сомневается, что эти автобусы Львову необходимы. По оценкам международных экспертов, самое выгодное предложение подал МАЗ. Предложения других участников тендера или значительно дороже, или не соответствуют техническим требованиям конкурса. И здесь вопрос: имеем ли мы моральное право покупать автобусы в Беларуси?\\" - написал Садовый на своей странице в Фейсбуке.Садовый заявил, что ждет ответа на этот вопрос от руководства Европейского банка, кабинета министров Украины, а также хотел бы обсудить ситуацию и с жителями Львова и напомнил, что эта партия автобусов очень нужна городу. Сто автобусов закупаются в рамках проекта «Городской транспорт Украины».