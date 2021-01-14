На Брест обрушились сильные снегопады. Мэр города Александр Рогачук рассказал в своем телеграм-канале о том, как городские коммунальные службы справляются с возросшей нагрузкой.-Информирую, что по состоянию на утро 14 января на уборке снега задействовано порядка 200 дворников. На расчистке и обработке дорог, тротуаров работает 24 пескоразбрасывателя, 9 тракторов со щетками. Три минипогрузчика задействованы на остановках общественного транспорта, - рассказал Александр Рогачук.Кстати, на посыпку дорог в настоящее время брестские коммунальщики уже использовали без малого пять тысяч тонн противогололедного материала, а за всю зиму 2019-2010 – всего полторы тысячи тонн, отмечает БрестСити. Синоптики обещают, что в ближайшие дни морозы усилятся.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Синоптики рассказали, когда в Беларуси усилятся морозы.