67-летний пенсионер стал фигурантом уголовного дела в Солигорске. Мужчина весь день распивал спиртное, а под вечер решил выяснить отношения с супругой. Словами мужчина не ограничился – когда аргументы у него закончились, он схватил ножницы и стал гоняться за женой, при этом угрожая расправиться с ней. Пожилой женщине пришлось убегать. Улучив момент, она вызвала милицию.Милиционеры изолировали дебошира, а 71-летняя пенсионерка написала заявление.-При проведении проверки по заявлению было установлено, что потерпевшая воспринимала угрозу жизни как реальную и у нее были реальные основания бояться осуществления данных угроз, - рассказали в Солигорском РОВД.В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством и причинением тяжких телесных повреждений. Максимальное наказание за это – два года лишения свободы.