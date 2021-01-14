13 января около восьми часов вечера в Брестской области на третьем километре автодороги Р16 «Тюхиничи - Высокое - граница Республики Польша» в аварию попали пять авто.Началось все с того, что на дороге занесло БМВ, и автомобиль упал в кювет и опрокинулся. Через некоторое время мимо проезжал 64-летний мужчина на «Рено», он остановился на обочине, чтобы помочь водителю БМВ. За ним ехал «Фиат», водитель которого не выбрал безопасную скорость движения. «Фиат» врезался в «Рено», а в «Фиат» врезался ехавший в попутном направлении «Опель». «Опель» отбросило на обочину, как раз туда, где стояла «Лада», водитель которой тоже остановился, чтобы помочь попавшему в беду водителю БМВ.Люди не пострадали, автомобили получили повреждения.БУДЬ В КУРСЕ!Госавтоинспекция напоминает, что водителям необходимо соблюдать скоростнои режим, дистанцию и боковои интервал движения, избегать резких торможении , особенно на закруглениях дорог. Не оставляи те свои автомобиль на краю проезжеи части, чтобы не препятствовать нормальному движению общественного транспорта и не мешать работе снегоуборочнои техники.В случае вынужденной остановки транспортного средства необходимо предупредить других участников дорожного движения, выставив знак дорожной остановки, в населенном пункте на расстоянии не менее 15 метров, вне населенного пункта – не менее 40 метров.