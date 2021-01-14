В ночь на 14 января загорелась квартира в одноэтажном доме по улице 2-я Заводская в Гомеле. Это единственная квартира в доме, где живут люди – в остальных никто не живет.Сообщение о возгорании поступило в 3.19.Когда спасатели прибыли по вызову, оказалось, что горение происходит внутри. 26-летняя хозяйка квартиры успела выскочить из дома и вынести своего новорожденного сына. Женщина услышала сигнал пожарных извещателей, которые установил в квартире в 2020 году отдел образования, спорта и туризма Советского района Гомеля, сообщает пресс-служба МЧС.Работники МЧС успели ликвидировать пожар до того, как он перекинулся на соседние квартиры. Сгорели только пять квадратных метров потолка в одной из комнат жилища, где произошел пожар. Предположительно, причина пожара – нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих устройств, сообщили в МЧС.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Вот из-за чего в Дзержинске 24 многоэтажки остались без тепла.