В Солигорске 16-летняя девушка стала фигуранткой уголовного дела, потому что придумала нестандартный способ вернуть своего молодого человека – она придумала ограбление.Историю, которая произошла 20 декабря 2020 года, рассказали в ИДН Солигорского РОВД.Девушка позвонила в милицию и рассказала, что около шести часов вечера, когда она шла из магазина через парк, на нее напали двое неизвестных и силой отобрали сумочку. По словам девушки, один из незнакомцев ударил ее, а второй забрал сумку.Когда милиционеры разобрались в ситуации, оказалось, что все было совсем не так. На самом деле девушка поссорилась с возлюбленным, и молодой человек предложил ей расстаться. Тогда они придумала ограбление, чтобы парень помог ей в беде, надеясь, что это поможет им возобновить отношения. Сумочку, которую у нее якобы украли, она на самом деле спрятала под курткой и так прошла в общежитие, где живет. Позже она опять спрятала сумку под куртку, вынесла ее из общежития и выбросила в мусорный контейнер. Милицию же вызвала, чтобы молодой человек точно поверил, что она по-настоящему стала жертвой грабителей.-Уголовная ответственность по 400 статье УК Республики Беларусь за заведомо ложный донос наступает с 16 лет. Заведомо ложный донос о совершении преступления наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, - напомнили в милиции.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:А вот что случилось с парнем, который расстался с девушкой и искал утешения в виртуальном знакомстве.