На Беларусь надвигаются холода. С каждым часом температура в стране снижается. Взять, например, Минск. Днем в четверг, 14 января, столбик термометра показывает -10 градусов. К вечеру, по данным Белгидромета, температура упадет до -13. Ночью уже станет -15. Утром в пятницу, 15 января, температура опустится до -21. А к вечеру снизится до -22.Ночью будет еще холоднее: температура воздуха в Минске снизится до -25 градусов! А рекордно низкая температура в Минске будет в ночь с воскресенья, 17 января, на понедельник. В Минске будет -32 градуса!А еще холоднее будет в Могилеве: там в ночь с воскресенья на понедельник будет -35 градусов!Трудно в такие морозы приходится автовладельцам: машины не хотят заводиться. Вот советы, как это сделать. А еще есть проблемы со стеклоомывающими жидкостями, которые замерзают. Вот список запрещенных в Беларуси омываек, которые нельзя покупать.