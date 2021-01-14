14 января в 12.10 начался обыск в офисе БелаПАН в Минске. Об этом сообщила сотрудница агентства Татьяна Бубликова. Татьяне Бубликовой стало плохо во время проведения обыска, на скорой ее увезли в больницу и госпитализировали. На своей странице в Фейсбуке Татьяна выложила видео, где рассказывает, что произошло.-Я сидела за рабочим компьютером, и тут вдруг: «отойти от компьютеров, ничего не трогать, не трогать телефоны!». Я подняла глаза и увидела вооруженных людей в масках. Через несколько минут нас собрали в коридоре, сделали объявление, что это обыск, его проводит Следственный комитет.По словам Татьяны Бубликовой, сотрудники правоохранительных органов объяснили, что обыск связан с делом журналиста Андрея Александрова, который ранее работал в БелаПАН, и они ищут «предметы и документы», которые могут иметь отношение к делу.Ранее НН сообщала, что с журналистами БелаПАН исчезла связь, а около офиса наблюдается «подозрительная активность».Журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова задержали 12 января. Позже стало известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Также задержана девушка Андрея Александрова.В 15.30 стало известно, что обыск в офисе агентства закончился. Об этом сообщил телеграм-канал Белорусской ассоциации журналистов. Из офиса вышли около десятка сотрудников правоохранительных органов. Они забрали несколько единиц техники, но никого из сотрудников на допрос не забирали.СПРАВОЧНОБелорусская информационная компания БелаПАН создана в 1991 году. компания производит новости на русском, белорусском, английском языках. В 2004 году БелаПАН удостоен премии имени Дмитрия Завадского \\"За мужество и профессионализм\\". В 2005 году компания стала лауреатом премии \\"Молодая пресса Восточной Европы\\", а в 2006 - получила Премию Рунета в номинации Рунет за пределами Ru.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Дело двух журналисток телеканала Белсат передано в суд. Дарью Чульцову и Екатерину Андрееву обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.22 декабря задержали известную журналистку и редактора, основательницу белорусского Пресс-клуба Юлию Слуцкую.