14 января президент Беларуси подписал Кодексы по вопросам административной ответственности. Их планируется ввести в действие уже с 1 марта.Из административного кодекса исключаются 110 ныне действующих норм. В 230 составах корректируются санкции в сторону их уменьшения. Официально сообщается, что «административное законодательство будет соответствовать запросам населения на предупреждение прежде всего административных правонарушений и их профилактику».Интересно, что в документе предусмотрена ответственность за использование запрещенной символики. За флаг на балконе, например, штраф 580 рублей для физлиц, и до 1740 рублей для юрлиц.- Вводятся такие меры, как предупреждение, устное замечание и профилактические меры в отношении несовершеннолетних. Происходит градация административных правонарушений на три категории: административные проступки, значительные и грубые административные правонарушения. Таким образом, вводится такой порядок, при котором возможно освобождение от административной ответственности лица, которое совершило административный проступок, и ему будет объявляться предупреждение, которое уже не будет являться административным взысканием, - ранее пояснял директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов.