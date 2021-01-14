22-летний Андрей Саморуков из Костюковичей попал в серьезную переделку в России, куда поехал, чтобы устроиться на работу. Молодой человек планировал заработать на ремонт дома. Устроиться на работу официально он не успел – так случилось, что парень упал с четырехметрового забора и сломал шейный позвонок. Андрей Саморуков оказался в реанимации. Как тяжело травмированного парня удалось перевезти в Беларусь из Московской области, рассказывает БелТА.-После того, как состояние стабилизировали, встал вопрос о транспортировке Андрея на родину. Нужна была большая сумма денег. Мы просили помощи у людей через социальные сети, в сборе средств помогал Костюковичский райисполком и предприятия города. Благодаря посольству Беларуси в России вышли на Красный Крест, который оказал нам огромную помощь. Буквально за день был решен вопрос о транспортировке и сопровождении Андрея в Беларусь, - рассказала агентству подруга Андрея Анна Королева.Сейчас Андрей Саморуков находится в Могилевской больнице скорой помощи. Перевезти его сюда Красному Кресту помогло Министерство здравоохранения Беларуси, отметил председатель Могилевской областной организации Белорусского общества Красного Креста Андрей Мартыновский.