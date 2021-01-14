13 января многие минчане заметили, что над Минском летают самолеты. Это было и днем, и вечером – в темное время суток. Среди горожан поползли слухи: зачем и для чего они летают? Кого-то вывозят? Перевозят какие-то секретные грузы? И где они сазятся и взлетают? Аэропорт «Минск-1» уже давно закрыт – взлетную полосу разобрали, а территорию застраивают. Некоторая писали, что это плановые учения, которые проводят регулярно. На следующий день Министерство обороны объяснило, что это было.Летные смены в календарном году, как всегда, открывают командирские полеты - своего рода экзамен для руководящего летного состава. С аэродрома в Мачулищах в светлое и темное время суток взлетают самолеты Ил-76 и Ан-26, вертолеты Ми-8МТВ-5, Ми-24, - сообщает Минобороны.- Мы проверяем руководящий летный состав. Выполняют проверки техники пилотирования, боевого применения, воздушной навигации, идет проверка летно-методических навыков летчиков-инструкторов к тому, чтобы они в текущем году в свою очередь выполняли проверки летного состава. Задачи очень насыщенные. Мы проверяли летный состав в приборных метеоусловиях, также выполняли полеты на имитацию отказа двигателя. На вертолетах также выполняли посадки на площадку со свежим выпавшим снегом и с грузом на внешней подвеске. Оценки – «хорошо» и «отлично», - цитирует военное ведомство командира смешанной авиационной базы полковника Андрея Лукьяновича.