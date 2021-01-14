В Витебске поймали двоих автоворов. 22-летний таксист и его 19-летний приятель по ночам вытаскивали аккумуляторы из припаркованных во дворах машин, а украденное сдавали в специализированные пункты приема. Всего они украли около 20 аккумуляторов.-Первым в милицию обратился торговый представитель одного из предприятий. На улице Прибережной, из его микроавтобуса, пропал аккумулятор стоимостью 100 рублей. С подобным заявлением обратилась неработающая жительница областного центра и заявила о краже аккумулятора из легковушки, которую оставила возле своего дома на ул. Г. Ивановского. Ущерб составил порядка 120 рублей. Еще одним пострадавшим от рук воришек оказался владелец крупнотоннажной иномарки, припаркованной во дворах на проспекте Победы, он лишился сразу двух аккумуляторных батарей стоимостью 500 рублей, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.В отношении тандема автоворов возбуждено уголовное дело, милиция устанавливает, не причастны ли они к другим подобным преступлениям.БУДЬ В КУРСЕ!Вот какие правила советует соблюдать милиция, чтобы ваш автомобиль не обокрали.-оборудуйте свой автомобиль сигнализацией. Включайте сигнализацию и другие средства охраны, даже выходя из авто на короткое время.-даже если вы выходите из салона на несколько секунд, проверяйте, хорошо ли закрыты двери и окна автомобиля и не оставляйте в салоне ключи.-если оставляете автомобиль на длительное время, используейте хорошо освещенные участки улиц и дорог, лучше, если попадает в поле зрения систем видеонаблюдения, идеально – на охраняемой стоянке.-не оставляйте в салоне дорогие автомобильные аксессуары и ценные вещи, которые бросаются в глаза. Если нет возможности унести их с собой, прикройте чем-нибудь.