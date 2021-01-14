В последние два месяца белорусские пограничники поймали пять граждан Беларуси, которые пытались пересечь границу с поддельными или подложными документами. Так они пытались обойти ограничения, связанные с пандемией.В декабре 2020 года в одном из автодорожных пунктов пропуска Брестской погрангруппы задержали двух граждан Беларуси, у которых были командировочные удостоверения с признаками полной подделки. Молодые люди въезжали в Беларусь из Польши и хотели уклониться от отбывания периода самоизоляции по возвращению. При осмотре их транспортного средства были обнаружены две печати с реквизитами субъектов хозяйствования Российской Федерации и Республики Польша, - рассказали в пресс-службе Госпогранкомитета.Троих белорусов с трудовыми договорами и командировочными удостоверениями от несуществующих организаций поймали в пунктах пропуска Брестской погрангруппы и Лидского погранотряда. По всем фактам нарушений проводятся проверки.Использование поддельных или подложных документов при пересечении границы может повлечь уголовную ответственность до ограничения свободы на два года, напомнили в Госпогранкомитете.