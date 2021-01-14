14 января в китайский город Ухань прибыла миссия международной научной группы ВОЗ. В составе группы специалисты из России, Австралии, Дании, Германии, Кении, Японии, Нидерландов, Катара, Судана, Великобритании, США и Вьетнама, а также специалисты из Китая. Цель группы – установить происхождение нового коронавируса COVID-19.По действующим в Китае правилам, прибывающие в страну должны пройти 14-дневный карантин. Несмотря на это, эксперты из международной группы начинают работу немедленно – они будут консультироваться с китайскими коллегами по видеосвязи.Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что поиск источника первого заражения ковидом нужно искать именно в китайском городе Ухань, напоминает ТАСС.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Белорусский Минздрав заявил, что заболеваемость коронавирусом в стране ниже, чем ожидалось.