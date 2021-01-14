Все случилось днем 14 января в Могилеве на улице Челюскинцев. Женщина переходила дорогу по «зебре». И ее насмерть сбил грузовик МАЗ. Вот как все произошло.Такая ситуация – очень опасная. Перед пешеходным переходом в соседней полосе притормаживает машина. Профессионалы учат: в таких случаях нужно обязательно притормаживать тоже – ведь соседняя машина снизила скорость не просто так – очевидно, что перед ней появилось какое-т препятствие. Например – пешеход, который переходит дорогу. Так случилось и в Могилеве: в соседней полосе притормозил микроавтобус – он пропускал женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. А водитель МАЗа – скорость не снизил. И в итоге насмерть сбил женщину. А потом – уже при торможении – въехал в автобусную остановку. К счастью, на остановке в этом момент никого не было – иначе жертв могло бы быть больше.