Люди, которые переболели коронвирусом, приобретают иммунитет к нему как минимум на пять месяцев, однако они могут оставаться разносчиками инфекции. К таким выводам в ходе нового исследования пришли эксперты управления по охране общественного здоровья Англии (Public Health England, PHE).– Ученые, проводившие исследование, пришли к выводу, что естественным образом приобретенный в результате заболевания иммунитет на 83% больше защищает от повторного инфицирования по сравнению с теми, кто не болел. Иммунитет сохраняется по меньшей мере пять месяцев с момента болезни, – отмечается в заявлении PHE.Такие результаты исследования значат, что переболевшие во время первой волны COVID-19 весной 2020-го года, уже подвержены риску повторного заражения.– PHE также предупреждает, что хотя обладатели антител в какой-то степени защищены от того, чтобы самим заболеть COVID-19, первоначальные данные следующего этапа исследования говорят о том, что некоторые из этих людей сохраняют большое количество вируса и могут продолжить передавать его другим, – сказано в сообщении PHE.Эксперты добавили, что крайне важно, чтобы люди по-прежнему соблюдали меры профилактики, оставались дома даже после перенесенного коронавируса. Так снизится риск передачи инфекции другим людям.Ученые проводили это исследование с июня прошлого года, они изучили данные 20 тысяч 787 пациентов, из них у 6 тысяч 614 были обнаружены антитела к коронавирусу.Читайте также:Наконец узнаем, откуда на самом деле взялся COVID-19: эксперты ВОЗ уже в Ухане13 экспертов из разных стран начинают работу немедленно (подробности).Врач назвал два лекарства, которые нельзя использовать при COVID-19Он призвал быть особенно осторожными людей с сердечными заболеваниями (подробности)Что будет с коронавирусом в ближайшие десять лет, рассказали ученыеК примеру, они считают, что исчезнет необходимость в массовой вакцинации (подробности).