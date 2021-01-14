Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в Пуховичском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.Дело завели по ч.2 ст.428 (служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.В настоящее время все обстоятельства гибели мальчика устанавливают эксперты.– Это серьезный вопрос и потому не будем делать поспешных выводов. Опрошены сотрудники Пуховичского водоканала и УП «Жилтеплосервис», изъята необходимая документация, в том числе – выкопировки из земельно-кадастрового плана, – прокомментировали несчастный случай в СК.Напомним, что об исчезновении десятилетнего мальчика стало известно 10 января, его мать обратилась в милицию.Тогда в ходе проверки следователи выяснили, что ребенок ушел кататься с горки в лесу в соседнем поселке Свислочь с 14-летней девочкой. Она вернулась домои , а мальчик – нет. Родители забили тревогу, отец начал поиски. Спасатели тоже искали пропавшего, его тело нашли в очистном колодце.– По объяснениям ответственных лиц, данныи колодец являлся неэксплуатируемым очистным сооружением. Он прекратил работу еще в 2003 году, был законсервирован. Колодец мог заполняться лишь грунтовыми, дождевыми, талыми водами, – добавили в СК.Читайте также:В Могилеве на переходе МАЗ насмерть сбил женщину. Вот как все произошлоА потом – уже при торможении – въехал в автобусную остановку (подробности).Вот что грозит пенсионеру, который гонялся за женой с ножницамиМужчина угрожал расправиться с женой – был пьян (подробности).Ночью загорелась единственная обитаемая квартира одного из домов в Гомеле. Вот что спасло женщину и ее новорожденного сынаВ квартире выгорело пять метров потолка, но люди успели выйти из горящего помещения (подробности).