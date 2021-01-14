Белорусская автомобильная ассоциация подвела итоги по продажам новых авто в стране в 2020 году. Оказалось, что по сравнению с 2019 годом продажи существенно снизились - на 18,2%. Что касается конкретных цифр, то в 2020 году в Беларуси продали 52 тыс. 786 новых автомобилей, а в 2019-м - 64 тыс. 504 машин. То есть, в прошлом году в республике купили на 11 тыс. 718 новых авто меньше.До прошлого года в продажах новых авто в Беларуси постоянно был прирост. Самым удачном в этом плане стал 2018 год. И лишь в 2020-м продажи ушли в минус.По данным ассоциации, топ-5 марок самых продаваемых новых автомобилей в Беларуси выглядит так: на первом месте Lada с более 10,3 тыс. авто, на втором - Geely c 9,2 тыс. (при этом продажи отечественного авто возросли по сравнению с прошлым годом), на третьем - Renault (почти 6,9 тыс.), на четвертом - Volkswagen (чуть больше 5,5 тыс.), на пятом - Kia (примерно 3,7 тыс.).А самыми редкими новыми авто в Беларуси стали MINI (12 новых купленных авто) и Maserati (всего две). В целом в списке приобретенных в Беларуси в 2020 году автомобилей - 34 марки. Еще из интересного в статистике: всего 16 электромобилей купили в Беларуси в 2020 году.В ассоциации связывают падение продаж, которое произошло во второй половине прошлого года, с коронавирусом и ограничениями в кредитовании. Ох уж этот 2020-й… Судя по всему, те же факторы будут сказываться и на ситуации в нынешнем году.