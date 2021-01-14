В Минске приняли решение о наименовании нескольких новых улиц. Решение Мингорсовета опубликовал 14 января Национальный правовой интернет-портал. Речь идет об улицах в комплексе «Минск Мир» и в районе Чижовки, где возводят новостройки. Итак, ныне улица Проектируемая №7 названа ул. Леонида Левина. Это известный архитектор, автор многих памятников и мемориалов времен БССР и независимой Беларуси.Улицу Проектируемую №8 назвали в честь Михаила Савицкого - народного художника СССР, Героя Беларуси. А Проектируемая улица №12 будет названа ул. Игоря Лученка - знаменитого композитора, народного артиста СССР. Лученок автор музыки таких песен как «Мой родны кут», «Алеся», «Спадчына» и других хитов белорусских ансамблей.А вот какие улицы появятся в границах Партизанского проспекта, улиц Кулешова и Шишкина: Рудобельская (городской поселок Октябрьский в Гомельской области раньше назывался Рудобелка, который известен тем, что в 1918-1920 гг. там была создана «Рудобельская народная республика»), ул. Михаила Мормулева и ул. Виктора Ливенцева (оба - партизаны, Герои Советского Союза).