Нацбанк предупредил белорусов о том, что в последнее время в республике зафиксированы случаи, когда мошенники звонили клиентами с помощью мессенджера Viber и представлялись сотрудниками Национального банка.Они просили назвать недостающие цифры карты и другие сведения, чтобы потом похитить деньги, сообщает единый портал финансовой грамотности.«Специалисты обращают внимание, что сотрудники банков не используют Viber для звонков клиентам. Мошенники используют специальное программное обеспечение, которое обеспечивает подмену номера», – отмечается в сообщении.Эксперты добавили, что мошенники могут звонить с телефонных номеров, которые очень похожи на номер контакт-центра Национального банка +375 (17) 375-20-02, причем используют официальный логотип.Кроме того, злоумышленники могут знать некоторую информацию о клиенте, к примеру, его имя и отчество, иногда называют даже фамилию, личный номер паспорта. Могут сказать неполный номер банковской карты человека. Это делается для того, чтобы вызвать у клиента доверие. Очень часто они просят сказать недостающие цифры карты или 3D-Secure код, который отправлен на мобильный.Получив эти сведения, мошенники могут похитить деньги, оформить онлайн-кредит.Также все чаще в Беларуси появляются фишинговые сайты известных торговых площадок вроде Kufar и «Белпочта», интернет-банкингов банков. Эти сайты и ссылки очень похожи на оригинальные. Они выглядят так: kufarpay.space, kufar.name, belpost.biz.«Перейдя по подобной ссылке и заполнив информацию, данные становятся известны мошенникам. Злоумышленники могут притворяться как продавцами, так и покупателями. Торговые площадки чаще используются мошенниками как базы данных, сами же вредоносные ссылки и общение происходит в социальных сетях и популярных мессенджерах», – сказано в сообщении на едином портале финансовой грамотности.Эксперты призвали белорусов быть внимательными и помнить основные правила безопасности. Нельзя никому давать личную информацию, данные карточки, коды из смс. Стоит установить лимит по расходам денег, завести карту для платежей в интернете. Также нужно выбирать надежные пароли, использовать антивирусы, подключить смс-оповещение, проверять ссылки, по которым предлагается перейти.Читайте также:Мошенники обманывают жителей Беларуси в интернет-магазинах. В МВД объяснили, как этого избежатьС обманщиками борются и правоохранители, и интернет-площадки, под которые они «косят». Вот что советует милиция, чтобы не попасть впросак (подробности).«Другим жертвам мошенники звонили... с моего номера!»: в Беларуси продолжается волна телефонных атакИх цель - заполучить данные банковской карточки (подробности).