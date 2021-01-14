Суды по административной статье 23.34 - за нарушение порядка проведения массового мероприятия - в Беларуси давно стали привычными. Но это дело особенное: в несанкционированном пикете (без разрешения райисполкома, как сказано в протоколе) обвинили жителя Гомельского района, который слепил у себя дома снеговика с усами, повесил на него красный шарф и написал на снегу «Жыве Беларусь!».Об этом случае мы уже рассказывали, и вот, 14 января, прошел суд. 51-летний сельчанин Сергей, автор снеговика, удивлялся:- Ну а что? Разве не живет Беларусь? Почему так нельзя писать? Я политических целей не выдвигал, не бегал с флагами, ничего не кричал. Сделал снеговика и написал «Жыве Беларусь», как Купала говорил. Должен был написать «не жыве Беларусь»? Но я же хочу, чтобы наша Беларусь процветала, жила. Мы ж как все люди в мире… Только почему-то нас гнетут.То самое фото снеговика, ставшее в основе дела, которое завел участковый, сделал кто-то из соседей, сказал Сергей.- Видимо, одна девушка донесла в милицию, - догадывается сельчанин.Виновным Сергея пока не признали. Суд, все же, отправил дело обратно в милицию, на доработку - из дела неясно, каким образом прошел пикет.