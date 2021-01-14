Масштабный всенародный белорусский марш станет одним из важнейших элементов плана дальнейших действий Народного антикризисного управления (НАУ). Об этом заявил руководитель НАУ Павел Латушко.– Мы предложили всем политическим структурам и лидерам провести общую встречу, чтобы выработать стратегию дальнейших действий. Одним из важнейших элементов плана будет всенародный белорусский марш, максимально возможный по масштабу. Он не будет похож на все те марши, которые проходили раньше. Но для него нужно провести соответствующую подготовку, это будет комплекс действий, которые приведут к пиковой точке, когда и состоится марш, – сказал Латушко в интервью «Нашей Ниве».Он также сообщил, что делегаты Всебелорусского собрания, которое проведет Александр Лукашенко в феврале, попадут в санкционные списки. Первые фамилии обнародуют 18 января.Добавим, что VI Всебелорусское народное собрание планируется провести 11-12 февраля 2021 года в Минске. Соответствующий указ Лукашенко подписан в конце декабря 2020-го года. Там намерены обсуждать основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.Читайте также:Созданы комиссии: кто и как выбирает делегатов Всебелорусского народного собранияЛукашенко уже озвучил, что шестое Всебелорусское народное собрание состоится 11-12 февраля 2021 в Минске. Мы пытались разобраться, кто на него, теоретически, попадает (подробности).Лукашенко рассказал, будет ли Всебелорусское народное собрание менять Конституцию БеларусиИ заявил, что его упрекают в том, что он хочет продлить свою власть - это «глупость полная» (подробности).В оргкомитет Всебелорусского народного собрания поступило уже 17 тысяч предложений по развитию БеларусиВсего на форум, который пройдет ровно через месяц, в феврале 2021-го года, приглашено около 2700 участников (подробности).