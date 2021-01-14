Сильные морозы ожидаются в Беларуси в ближайший дни, в Минске синоптики прогнозируют до минус 32 градусов, в связи с чем в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили несколько правил безопасности в морозную погоду. Советы опубликованы на сайте МЧС.По данным спасателей, чаще всего в холодную погоду люди страдают от обморожения и переохлаждения. Кроме того, негативные последствия возникают из-за использования некачественных отопительных приборов или нарушения техники безопасности при их использовании, часто возникают пожары, в которых могут погибнуть люди.Спасатели советуют: нельзя выходить в сильный мороз на улицу с влажными волосами после душа, поскольку очень высок риск заболеть.Лучше всего перед выходом пить чай, этот напиток хорошо брать также с собой в термосе, чтобы согреваться на улице.Спиртное употреблять нельзя перед выходом на мороз. Вредно и курить в такую погоду, поскольку при курении уменьшается периферийная циркуляция крови, что делает конечности более уязвимыми.Кроме того, нужно правильно выбрать одежду для морозной погоды. Главные критерии – она должна быть теплой, функциональной и свободной. Нужно также носить шапку и варежки.Щеки и подбородок можно защитить от переохлаждения, закрыв их шарфом.Чтобы избежать обморожения – откажитесь от тесной обуви и сырых носков. Также нужно, чтобы в сапогах или ботинках была стелька. Носки лучше выбирать шерстяные.Следует также отказаться от металлических украшений, ведь они могут прилипнуть к коже.В МЧС дали совет тем, у кого мерзнут руки. Их можно отогреть под мышками.Читайте также:Врачи объяснили, как правильно носить маски в морозТакже медики пояснили, нужно ли носить маску на улице (подробности).Скоро снова дождь! Когда уйдут морозы в Беларуси, рассказали в прогнозе погоды на неделю 18-24 январяОттепель уже не за горами - названа предварительная дата, когда температура опять станет плюсовой (подробности).