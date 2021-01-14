14 января президент Беларуси подписал Кодекс по вопросам административной ответственности (КоАП). Их планируется ввести в действие уже с 1 марта. Вот какие изменения коснутся водителей.Все административные правонарушения разделены на три категории. Будут значительные и грубые административные правонарушения. А еще - административные проступки, это новый для Беларуси термин. Некоторые нарушения ПДД будут считаться именно административными проступками. Если такое нарушение происходит первый раз, то за него штрафовать не будут. Правда, за некоторые административным проступки все же будут штрафовать сразу. Вот их список:- Нарушение правил проезда железнодорожного переезда- Нарушение правил проезда перекрестков- Нарушение правил движения в жилых зонах- Нарушение правил остановки или стоянки грузовиков и автобусов (плюс повторно)- Нарушение скоростного режима- Нарушение требований дорожных знаков или разметки- Движение с неисправностями- Движение с заведомо скрытым номером- Нарушение требований остановки- Движение без обязательной страховки в случае ДТП- Нарушение требований светофоров или регулировщика (плюс повторно)- Нарушение ПДД велосипедистом или лицом, участвующим в движении и не управляющим ТС, повлекшее создание аварийной обстановки- Нарушения повторные в течение года: разговор по телефону, нарушения правил перевозки пассажиров или грузов, правил расположения транспортных средств на проезжей части, непредоставление преимуществаКстати, о повторности. Сейчас работает термин «повторно в течение года». В новом кодексе будет по-другому. Год – только для грубого административного правонарушения. Полгода – для значительного административного правонарушения. А у административного проступка повторности не будет и вовсе.Меняются и наказания для некоторых нарушений. Изменения касаются алкогольного опьянения. Будет две степени: слабое (до 0,8 промилле) и сильное (свыше 0,8). Сейчас, напомним, алкогольным опьянением считается все, что больше 0,3 промилле. За слабое опьянение будут штрафовать на 100 базовых величин и лишать прав на три года. За сильное – штраф в 200 базовых и пять лет лишения прав.Прописаны в новом кодексе и наказания, зафиксированные камерами. Теперь «письма счастья» будут приходить не только за скорость, но и за неправильную парковку, проезд на красный, отсутствие техосмотра или страховки.