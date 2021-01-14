Как узнать, что человек бессимптомно переболел коронавирусом, рассказал главный медицинский специалист в Push Doctor Дэн Банстон.Эксперт перечислил некоторые признаки, указывающие на перенесенный бессимптомный COVID-19.Дело в том, что коронавирус может вообще не проявляться сразу после заражения, при этом заболевание вызывает в организме долгосрочные последствия. Они характерны и для тех, кто перенес болезнь бессимптомно.Врач отметил: если человек в течение трех месяцев ощущает себя измотанным без объективных причин, то это может быть сигналом того, что он перенес COVID-19.– Возможные симптомы обширны и вряд ли будут проявляться одинаково у каждого человека, но обычно включают усталость и утомляемость, головные боли и боли в мышцах или суставах, – пояснил медик, его цитирует издание Express.По словам Банстона, если такие признаки есть, то можно сделать тест на антитела к коронавирусу и узнать, переболел ли человек.Читайте также:Ученые рассказали, остаются ли заразными переболевшие коронавирусомОни также выяснили, что появившийся у выздоровевших после COVID-19 иммунитет на 83% больше защищает от повторного инфицирования по сравнению с теми, кто не болел (подробности).Врач назвал два лекарства, которые нельзя использовать при COVID-19Он призвал быть особенно осторожными людей с сердечными заболеваниями (подробности)