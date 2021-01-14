Глава Совета республики парламента Беларуси Наталья Кочанова 14 января подтвердила, что в стране будут административно наказывать за вывешенные на балконах, лоджиях, в окнах бело-красно-белые флаги. Пока административно, отметила чиновник.Напомним, речь идет об использовании «неустановленной» символики - за это в Беларуси с 1 марта вводят крупные штрафы.- У нас есть государственная установленная символика, а все остальное - неустановленная. Бело-красно-белые флаги, конечно, попадут - это неустановленная символика. Они не имеют права быть размещены, - ответила Кочанова изданию officelife.media, которое дозвонилось ей на прямую линию.Кочанова - напомним, она была главой Администрации президента, а сейчас часто появляется рядом с Александром Лукашенко в поездках и визитах - добавила:- Это же не дело, что начали использовать кто во что горазд.Кроме того, председатель верхней палаты парламента заявила, что «попробовали бы в Германии вывешивать неустановленные флаги или выходить с ними»:- В других странах, вы же знаете, какой жесточайший запрет. Кочанова считает, что «город (имеется в виду Минск - ред.) уже зачистили, и хорошо зачистили».Она гарантировала, что «есть службы и органы власти, которые видят это все».Напомним, если об историческом, бывшем государственном бело-красно-белом флаге ничего не сказано в нынешнем законе, то герб «Погоня» официально внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.