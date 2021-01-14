Страница российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в соцсети Twitter была заблокирована 14 января.При попытке зайти на нее пользователи видели уведомление о том, что от имени этого аккаунта совершались «необычные действия».На странице публиковалась информация о препарате и его действии.Аккаунт был недоступен около часа. Позже учетную запись разблокировали.«Twitter восстановил доступ к учетной записи «Спутник V» и объяснил, что она была заблокирована из-за возможного нарушения безопасности из штата Вирджиния, США», – сказано в сообщении на странице «Спутник V».Читайте также:В Беларуси 29 декабря началась массовая вакцинация российской вакциной «Спутник V»: кто стал первымВакцину уже привезли в страну. Глава Минздрава отметил, что вакцинация будет проводиться в добровольном порядке (подробности).Эксперт объяснил, чем вакцина “Спутник V” отличается от зарубежных аналоговВсе препараты используют один и тот же принцип действия, различаются только механизмы доставки (подробности).