В микрорайоне Минска Новая Боровая в четверг, 14 января, снова отсутствовали вода и отопление. Об этом сообщили в телеграм-канале застройщика «А-100».- В районе Новая Боровая временно отсутствует вода и отопление. Это связано с тем, что произошла авария на котельной. Аварийная бригада на месте и работает над устранением неполадок, - пояснили в «А-100».Аварию удалось устранить к 23 часам.Напомним, что в Новой Боровой в ноябре на протяжении трех дней отсутствовала и вода, и отопление.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:\\"Минскводоканал\\": В Новой Боровой могли умышленно повредить систему водоснабжения.В ведомстве добавили, что работники уже обследовали сети и обнаружили повреждения. (подробности)В дома жителей микрорайона Новая Боровая вернулось отопление.В микрорайоне 17 ноября произошла авария на котельной. (подробности)